Lewis Hamilton vai usar um capacete com a bandeira arco-íris no GP de Miami, neste fim de semana, em protesto contra as políticas do Estado da Flórida com a comunidade LGBTQ+.

Em causa está uma lei aprovada em março que proíbe «discussões» relacionadas com a orientação sexual e a identidade de género nas escolas do Estado.

«Quero continuar ao lado da comunidade LGBTQ+ e por isso vou usar esse capacete, tal como fiz na Arábia Saudita, para que as pessoas da comunidade saibam que continuo a lutar ao lado delas», disse Hamilton.