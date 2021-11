Max Verstappen (Red Bull) foi multado em 50 mil euros por ter tocado, com as mãos, no carro de Lewis Hamilton (Mercedes), no final dos treinos livres de sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo.



«É uma multa bem grande, portanto espero que eles tenham um bom jantar, com muito vinho. Que seja um bom vinho e daqueles caros», atirou o piloto dos Países Baixos, concluindo: «Eles podem convidar-me para o jantar, serei eu a pagar»



O piloto da Red Bull brincou com a multa aplicada pelos comissários da FIA, mas admitiu que estava a verificar a asa traseira do Mercedes de Hamilton.



«Estava claramente a ver a asa. Isso percebe-se no vídeo. Não teve nada a ver com o DRS ou com o que os inspetores estavam a analisar», rematou Verstappen.



Pouco tempo depois, foi anunciado que Lewis Hamilton seria desqualificado da qualificação do Grande Prémio do Brasil, devido a irregularidades técnicas detetadas no sistema de DRS.