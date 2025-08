Muito provavelmente, o nome András Arató pouco dirá à maioria dos leitores que passarem por este artigo, mas grande parte deles reconheceria de pronto o seu rosto.

Eternizado na internet com a expressão «Hide the pain Harold», o húngaro virou um dos mais conhecidos modelos de catálogos de fotografias genéricas, que retratam diversas profissões.

Uma dessas imagens, em que segura uma chávena de café em frente a um portátil, tornou-se viral, sobretudo, pela expressão facial de András Arató.

Never thought i'd see Hide the pain Harold meme guy on tele, but he is at the #Hungaroring for F1. Legend pic.twitter.com/hngDDOlIA9