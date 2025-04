O piloto australiano Jack Doohan (Alpine) sofreu, esta sexta-feira, um violento acidente na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão em Fórmula 1.

Doohan, de 22 anos, perdeu o controlo do carro no final da reta da meta a alta velocidade, antes da curva 1 do circuito de Suzuka, acabando por embater nas barreiras de proteção.

A pista ficou com vários destroços e o carro com danos significativos. Porém, Doohan acabou por sair ileso do acidente, que obrigou à bandeira vermelha na sessão, quando estavam decorridos cerca de oito minutos, para retirar o carro.

Oscar Piastri foi o mais rápido na segunda sessão (1:28.114 minutos), já depois de o seu colega de equipa na McLaren, Lando Norris, ter sido o mais rápido na primeira sessão (1:28.549m).