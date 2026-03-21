Jonathan Wheatley já não é o diretor-desportivo da Audi no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, confirmou esta sexta-feira a equipa alemã. O britânico deixa assim, com efeitos imediatos, uma das novas equipas de 2026.

Wheatley tem uma larga experiência na fórmula 1. Foi engenheiro na Red Bull, tendo contribuído para as conquistas da marca austríaca. Há menos de um ano reforçou a Kick Sauber – que é agora a nova Audi – como diretor-desportivo.

O dirigente alegou motivos pessoais para deixar a equipa germânica. Porém, a imprensa inglesa avança que o britânico poderá assumir um cargo na Aston Martin. Por quanto, Mattia Binotto – que já liderou a Ferrari – assumirá o cago de diretor-desportivo, sendo que tem também outro cargo dentro da Audi.

Jonathan Wheatley leaves Audi with immediate effect due to personal reasons. pic.twitter.com/OGPtzhOrqL — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 20, 2026

Após duas corridas – e uma sprint – realizadas, a Audi soma dois pontos na tabela de construtores, conquistados pelo brasileiro Bortoleto no GP da Austrália. Ocupam, atualmente, a oitava posição entre 11 equipas do paddock.