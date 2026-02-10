O piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sofreu um acidente perto de sua casa em San Marino, no sábado, saindo ileso do mesmo, confirmou a equipa, em comunicado, esta terça-feira.

«O Kimi esteve envolvido num acidente de trânsito na noite de sábado, perto de sua casa, sem San Marino. A polícia esteve no local, depois de ser chamada pelo Kimi. O seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha danos, o Kimi saiu completamente ileso», refere a Mercedes, na nota oficial divulgada nas últimas horas.

Segundo a imprensa italiana, desde a Gazzetta dello Sport à RaiNews, o carro onde seguia Antonelli, de 19 anos, bateu contra um muro de contenção localizado na rodovia San Marino, no Castelo de Serravalle.

Não é claro quem estava a conduzir e, segundo os órgãos de comunicação social italianos, as autoridades estão a investigar as causas do acidente. Os restantes ocupantes – não especificados quantos – saíram também sem ferimentos.

Antonelli é esperado nas próximas horas no Bahrein, para a primeira sessão de testes da nova época da Fórmula 1, entre esta quarta-feira (11) e sexta-feira (13).