O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, tornando-se, aos 19 anos, no mais novo líder de sempre do Campeonato do Mundo.

Antonelli, que no sábado garantiu a «pole position», até teve um mau arranque e desceu ao quinto lugar, mas recuperou e venceu com 13,722 segundos de vantagem para o australiano Oscar Piastri (McLaren). O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou em terceiro, a 15,270 do vencedor.

Foi a primeira corrida da época em que não houve dobradinha da Mercedes: britânico George Russell, anterior líder do campeonato, não foi além da quarta posição e, por isso, Antonelli assume a liderança do Mundial, com 72 pontos, mais nove do que Russell.

O britânico Lando Norris (McLaren), campeão em título, foi quinto classificado, seguido do compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), sexto. O francês Pierre Gasly (Alpine) foi sétimo, depois de ter servido de tampão durante toda a segunda parte da corrida ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi oitavo após largar da 11.ª posição.

A próxima ronda da temporada de Fórmula 1 é apenas a 3 de maio, em Miami (Estados Unidos), devido aos cancelamentos das corridas do Bahrein e Arábia Saudita, fruto da guerra no Médio Oriente.

O resumo da corrida: