O piloto britânico Lando Norris (McLaren) finalizou com o melhor tempo o primeiro dia de testes da pré-época 2025 da Fórmula 1, no Circuito Internacional do Bahrein.

No primeiro de três dias de testes no deserto de Sakhir, com quatro horas na primeira sessão e mais quatro na segunda, as equipas surgiram com um dos seus pilotos numa das sessões e o outro na outra sessão. Norris, que testou na segunda sessão, registou o melhor tempo global, com 1:30.430 minutos.

A seguir a Norris, George Russell (Mercedes), que também foi um dos dez pilotos na segunda sessão, fez o segundo melhor tempo, a 0.157 segundos de Norris. Max Verstappen, também em pista na sessão noturna, foi 3.º (+0.244 segundos). Entre os 20 pilotos, Esteban Ocon foi quem mais voltas deu ao circuito, um total de 88, em contraste com Lance Stroll, que apenas fez 42.

Com as equipas a trabalharem com pneus distintos, assim como diferentes cargas de combustível, Kimi Antonelli (Mercedes), uma das novidades para esta época, foi quem começou por destacar-se na primeira sessão, a diurna, ao registar o melhor tempo (1:31.428m), ficando no 7.º lugar global, ainda atrás de Charles Leclerc (Ferrari, 4.º), Carlos Sainz (Williams, 5.º) e Pierre Gasly (Alpine, 6.º). O top-10 do dia foi fechado por Liam Lawson (Red Bull) em 8.º, Alexander Albon (Williams) em 9.º e Yuki Tsunoda (RB) em 10.º. Nota ainda, para o também estreante Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2, que foi 12.º neste primeiro dia de testes.

The Day 1 results are in! ⏱️

Lando Norris sets the fastest time in Sakhir in the PM session 💨#F1Testing #F1 pic.twitter.com/uwQxpk0NyT — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

A segunda sessão ficou marcada por uma falha de iluminação no circuito, que motivou uma «bandeira vermelha», tendo depois havido acordo para estender a sessão por mais uma hora, para que as equipas pudessem ter o devido tempo de trabalho previsto. Ainda houve ameaça de chuva, mas ficou apenas por algumas gotas.

Houve, de resto, outros dados a reter, como a utilização de tinta fluorescente (o designado flow-vis), por parte de alguns pilotos, para análise dos fluxos aerodinâmicos do carro.

Os pilotos voltam à pista para mais duas sessões, na quinta-feira, a primeira delas com início às 10 horas locais (07h em Portugal Continental).