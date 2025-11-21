A correr pelo título de campeão, Lando Norris registou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Las Vegas, que ficou marcada por algumas interrupções e uma tampa de esgoto solta.

Na famosa Cidade do Pecado, o piloto da McLaren fez 1:33.602 minutos, menos 0,029 que Kimi Antonelli (Mercedes) e 0,161 que Charles Leclerc (Ferrari).

O início da sessão ficou marcada por uma interrupção madrugadora, enquanto os pilotos faziam simulações, devido à chuva. No entanto, a mesma acabou por desaparecer, sem ser necessário o uso de pneus de chuva.

Quando já se corria, a pouco mais de 20 minutos do final, a sessão foi interrompida devido a um problema numa tampa de esgoto na última curva da pista. Posteriormente, e resolvida essa questão, a sessão foi novamente interrompida e os pilotos já não conseguiram fazer voltas rápidas.

MANHOLE DRAMA

We have had 2 red flags during FP2, both caused by issues with a manhole cover coming loose due to the force generated by F1 cars on track. Here you can visibly see the cover move after a car passes over it. Thankfully, no car was damaged like what happened to… pic.twitter.com/e79KWSnLJg — Kym Illman (@KymIllman) November 21, 2025

Leclerc, que até fez o melhor tempo na primeira sessão (1:34.802 minutos), acabou por ter uma avaria neste último regresso e teve de abandonar mais cedo. Porém, já tinha registado o terceiro melhor tempo do grid.

Na madrugada deste sábado realiza-se a última sessão de treinos livres e a qualificação para a 22.ª ronda da temporada de Fórmula 1 de 2025.