Lando Norris (McLaren) garantiu este sábado a «pole position» no Grande Prémio (GP) do México de Fórmula 1, que decorre este domingo. A dupla da Ferrari fechou o pódio, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro

O britânico conquistou a quinta «pole» na temporada, depois de Austrália, Monaco, Áustria e Bélgica. O piloto da McLaren fez o melhor tempo em 1.15,586 minutos, arrancando assim este domingo de uma forma privilegiada. 

Leclerc, na segunda posição, ficou a 0,262 segundos de Norris. Lewis Hamilton, que garantiu a melhor qualificação desde que chegou à Ferrari, ficou a 0,352 do compatriota. 

Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão em título, não foi além da quinta posição. Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, teve também um dia para esquecer e terminou na oitava posição. 

No entanto, Piastri vai largar do sétimo posto devido à penalização de cinco lugares aplicada a Sainz por conta de ter provocado um acidente na ronda anterior, nos Estados Unidos.

