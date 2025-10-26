Fórmula 1: Lando Norris conquista «pole» no Grande Prémio do México
Hamilton, terceiro, garantiu a melhor qualificação desde que chegou à Ferrari
Lando Norris (McLaren) garantiu este sábado a «pole position» no Grande Prémio (GP) do México de Fórmula 1, que decorre este domingo. A dupla da Ferrari fechou o pódio, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro
O britânico conquistou a quinta «pole» na temporada, depois de Austrália, Monaco, Áustria e Bélgica. O piloto da McLaren fez o melhor tempo em 1.15,586 minutos, arrancando assim este domingo de uma forma privilegiada.
LANDO NORRIS IS ON POLE IN MEXICO! 👏🥇
What. A. Mighty. Lap! 🤯#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/7SgrKe9lr6
— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Leclerc, na segunda posição, ficou a 0,262 segundos de Norris. Lewis Hamilton, que garantiu a melhor qualificação desde que chegou à Ferrari, ficou a 0,352 do compatriota.
Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão em título, não foi além da quinta posição. Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, teve também um dia para esquecer e terminou na oitava posição.
No entanto, Piastri vai largar do sétimo posto devido à penalização de cinco lugares aplicada a Sainz por conta de ter provocado um acidente na ronda anterior, nos Estados Unidos.
What a Qualifying! 😇— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G66l8Oh614