O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conseguiu, este sábado, a primeira 'pole position' da temporada 2025 de Fórmula 1, na qualificação para o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.

Norris bateu o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren), por apenas 0,084 segundos. O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), atual campeão em título (ganho nas últimas quatro épocas), ficou em terceiro, a 0,385 segundos de Norris. Norris disparou na última volta da qualificação, batendo Verstappen por mais de três décimas de segundo e batendo também o próprio recorde do circuito australiano.

O piloto britânico, que sairá do primeiro lugar da grelha pela 10.ª vez na carreira, foi o mais rápido com o piso seco. Porém, a corrida de domingo poderá ser disputada com chuva.

O japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) foi uma das surpresas da qualificação, ao ficar em quinto lugar, logo atrás do britânico George Russell (Mercedes) e à frente do anglo-tailandês Alexander Albon, sexto. Já o britânico Lewis Hamilton não foi além do oitavo lugar na sua estreia pela Ferrari, atrás do companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, que foi sétimo.

O espanhol Carlos Sainz, que se estreia com a Williams depois de perder o lugar na Ferrari para Hamilton, fechou o lote dos dez primeiros da grelha de partida, atrás do francês Pierre Gasly (Alpine), nono.

A corrida está agendada para domingo, para as 04h00 (hora de Portugal Continental).