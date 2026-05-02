O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, quarta ronda da época, somando a primeira vitória em 2026.

Norris, campeão em título, largou da pole position e venceu com 3,766 segundos de vantagem para o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) e 6,251 para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Pela primeira vez esta época, a Mercedes não colocou qualquer carro no pódio. O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli, foi mesmo penalizado em cinco segundos por exceder os limites de pista, perdendo o quarto lugar em que tinha terminado, caindo para sexto. Quem beneficiou com essa penalização foi Russell, que subiu ao quarto posto, e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que tinha terminado em sexto.

Após um mês de paragem devido ao cancelamento de duas corridas no Médio Oriente (Bahrain e Arábia Saudita) e com alterações aos regulamentos já com efeitos em Miami, as equipas aproveitaram para fazer alguns ajustes nos seus monolugares e a Mercedes parece ter perdido a vantagem que demonstrou nas primeiras três corridas da época.

O britânico Arvid Lindbland (Racing Bulls) nem saiu das boxes devido a problemas mecânicos. Também o alemão Nico Hulkenberg (Audi) não arrancou, depois de ter partido o motor ainda antes de a prova se iniciar.

Já após a prova, os comissários desclassificaram Gabriel Bortoleto (Audi), devido a uma irregularidade técnica detetada no carro, depois da corrida. Bortoleto tinha terminado na 11.ª posição.

Com estes resultados, Kimi Antonelli manteve a liderança do campeonato, com 75 pontos, mais sete do que George Russell, que é segundo. Domingo disputa-se a corrida principal, às 21 horas.