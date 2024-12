666

Diabólico ou não, é o número de pontos que valeu, pela primeira vez ao fim de 26 anos, o título mundial de construtores à McLaren, na Fórmula 1.

O título foi garantido este domingo, com a vitória do piloto britânico Lando Norris no Grande Prémio de Abu Dhabi, na 24.ª e última prova da época 2024, pondo fim a um jejum que durava desde a época 1998. Desde David Coulhard e Mika Hakkinen.

Norris liderou a corrida de início a fim, no Circuito de Yas Marina, numa corrida em que a Ferrari, que ainda ambicionava o primeiro título mundial de construtores desde 2008, terminou com Carlos Sainz e Charles Leclerc no pódio, respetivamente nos 2.º e 3.º lugares da corrida.

A 1.ª de 58 voltas foi acidentada, com Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) a chocarem na primeira curva, na disputa do 2.º lugar. O neerlandês acabou penalizado em dez segundos. Piastri, porém, também seria penalizado de igual forma, mas por um toque em Franco Colapinto pouco depois. O piloto da Williams protagonizaria, à volta 28, o segundo abandono da corrida, depois de Sergio Pérez (Red Bull).

Se no sábado a qualificação tinha sido penosa, sobretudo para a Ferrari e para Leclerc (que além de ter ficado pela Q2 foi penalizado em dez posições), a corrida começou bem para o monegasco, que rapidamente subiu 11 posições, de 19.º para oitavo, escalando progressivamente na corrida até ao 3.º lugar.

A verdade é que Norris teve sempre a corrida sob controlo e nunca foi propriamente ameaçado. Depois da paragem de Norris, à volta 27, Sainz (que já tinha parado para também montar duros), o espanhol da Ferrari ainda chegou a ficar a segundo e meio, mas o britânico foi alargando a diferença a seu favor, vencendo tranquilamente para, além de carimbar o triunfo da McLaren, carimbar também o 2.º lugar no mundial de pilotos.

No meio disto tudo, o adeus de Valtteri Bottas (Kick Sauber) deu-se sem qualquer ponto esta época e com o abandono à 31.ª volta, depois de uma colisão com Kevin Magnussen (Haas), piloto que conseguiu acabar a corrida com o ponto extra da volta mais rápida.

Depois do pódio seguiram-se os dois Mercedes, com Hamilton em 4.º e Russel em 5.º. Verstappen foi 6.º, Pierre Gasly (Alpine) foi 7.º, Nico Hulkenberg (Haas) foi 8.º, Fernando Alonso (Aston Martin) foi 9.º e Oscar Piastri (McLaren) fechou no 10.º lugar, depois de ter caído para a cauda da corrida no início, fruto da colisão com Verstappen e da posterior penalização.

Liam Lawson (RB Honda RBPT) ainda protagonizou outro abandono, o 4.º da corrida, na última volta, acabando com o carro a fumegar. Fora dos pontos ficaram Albon (Williams) em 11.º, Lance Stroll (Aston Martin) em 12.º), Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) em 13.º, Zhou Guanyu (Kick Sauber) em 14.º, o estreante Jack Doohan (Alpine) em 15.º e Magnussen em 16.º.

A McLaren é campeã com 666 pontos, mais 14 do que a Ferrari, que ainda reduziu em sete os 21 pontos de desvantagem que tinha para Abu Dhabi, mas os pódios de Sainz e Leclerc foram insuficientes, fazendo a marca italiana terminar em 2.º lugar, com 652 pontos.