A Fórmula 1 oficializou, esta sexta-feira, que o Grande Prémio de Las Vegas vai manter-se no calendário, pelo menos, até 2037.

Através de um comunicado no site oficial, o organismo fala num dos eventos «mais importantes» do calendário desportivo mundial. Além disso, o impacto financeiro de 3,2 mil milhões de dólares fez com que a corrida se «posicionasse» entre os principais destinos do desporto «em todo o mundo».

Recorde-se que o Grande Prémio de Las Vegas é composto por 50 voltas ao traçado de 6,2 quilómetros e já teve três edições, a primeira delas ganha por Max Verstappen, em 2023.

«Estamos muito felizes que a Fórmula 1 continue a correr em Las Vegas por muitos anos. Desde a sua estreia em 2023 que o evento tem sido extraordinário, consolidando-se rapidamente como um destino de primeira linha para grandes corridas», refere Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.