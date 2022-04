Depois de um fim de semana perfeito no Grande Prémio da Austrália - pole position, melhor volta da corrida, liderança em todas as voltas e vitória na corrida - Charles Leclerc admitiu que a Ferrari pode ter uma palavra a dizer na luta pelo título que lhe escapa há década e meia.

Até agora, responsáveis e pilotos da scuderia, «escaldados» por anos de fracassos sucessivos, procuraram nunca elevar as expectativas, atribuindo o favoritismo aos rivais da Red Bull e também à Mercedes, que tem estado muito aquém das expectativas em 2022.

Mas agora, os 71 pontos de Leclerc (que lidera o Mundial com quase o dobro dos pontos do perseguidor mais direto) e os 104 da Ferrari (líder nos Construtores) ao cabo de três corridas mereceram um discurso mais arrojado e, no fundo, fiel à realidade.

«Claro que estamos apenas na terceira corrida, por isso é difícil falar sobre o campeonato mas, para ser honesto, temos um carro muito forte e fiável. Até agora estivemos sempre lá no topo e esperamos que continue assim. E se isso acontecer provavelmente teremos hipóteses no campeonato e vamos lutar por isso, o que me deixa muito feliz depois de dois anos difíceis para a equipa e para mim», afirmou o piloto monegasco.

Kimi Raikkonen, em 2007, foi o último piloto da Ferrari a sagrar-se campeão mundial, sendo que a Ferrari conqusitou o último título de Construtores (por equipas) em 2008.