Poucas horas após o fim da temporada de 2025 da Fórmula 1, a McLaren realizou um leilão inédito e colocou à venda (entre outros) o carro que Lando Norris irá utilizar no Mundial de 2026... que já tem comprador.

Num leilão organizado pela RM Sotheby's, o monolugar que terá, certamente, o número um na frente do mesmo foi vendido a um preço de quase dez milhões de euros (11.480.000 dólares). Naturalmente, o design do carro ainda não é conhecido, mas o comprador será um dos primeiros a poder vê-lo de perto.

Além do modelo da Fórmula 1, a McLaren também colocou à venda o carro de Pato O'Ward para o IndyCar e o protótipo que vai competir no Campeonato do Mundo de Endurance em 2027.

Nota, no entanto, para a certeza de que o comprador do monolugar de Norris apenas terá na sua posse o mesmo em 2028, ainda que a McLaren lhe possa alugar um carro de demonstração.