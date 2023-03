O tema já não é novo, mas voltou à baila na manhã desta sexta-feira, antes do arranque do primeiro treino do Grande Prémio do Bahrain, que marca o arranque oficial da Fórmula 1: Lewis Hamilton e as jóias.

Tudo começou com um documento publicado pela FIA (Federação Internacional do Automóvel), no qual se lia que a Mercedes não tinha confirmado que Hamilton estava a cumprir a exigência do não uso de jóias, na forma de piercings, correntes de metal ou relógios.

Instantes depois, no entanto, a mesma FIA partilhou outro documento a ilibar o piloto britânico, heptacampeão do mundo.

O organismo revelou que recebeu um relatório médico da Mercedes, no qual a equipa de Brackley pedia isenção para Hamilton, pedido que foi aceite.

«Os comissários consultaram o Delegado Médico da FIA, o qual viu o relatório médico, examinou o piloto e concordou com o parecer do mesmo. Decidimos não tomar qualquer ação adicional, pois há preocupações sobre uma eventual desfiguração com tentativas frequentes de remoção do dispositivo», lê-se.