Fórmula 1: Hamilton conquista «pole» para a sprint de Silverstone
Piloto britânico, a jogar em casa, garantiu posição privilegiada para este sábado
Piloto britânico, a jogar em casa, garantiu posição privilegiada para este sábado
Lewis Hamilton conquistou a «pole position» para a corrida sprint do Grande Prémio de Silverstone. Em solo britânico, o piloto da Ferrari garantiu posição privilegiada a jogar em casa.
O sete vezes campeão mundial fez uma volta de 1:28.376, superando Kimi Antonelli, piloto da Mercedes. Max Verstappen, da Reb Bull, fechou o pódio na qualificação.
A corrida sprint está marcada para as 12 horas deste sábado. A corrida principal decorre no domingo, às 14 horas.
No que toca ao campeonato de pilotos, Kimi Antonelli é líder com 171 pontos. George Russell (Mercedes) é segundo com 131. Hamilton fecha o pódio com 125. No campeonato de construtores a Mercedes lidera com 302 pontos, seguida da Ferrari (204) e McLaren (159).
THE STARTING GRID FOR #F1SPRINT 👀— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Can't wait for this one! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/BEYtxmCz0q