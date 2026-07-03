Lewis Hamilton conquistou a «pole position» para a corrida sprint do Grande Prémio de Silverstone. Em solo britânico, o piloto da Ferrari garantiu posição privilegiada a jogar em casa. 

O sete vezes campeão mundial fez uma volta de 1:28.376, superando Kimi Antonelli, piloto da Mercedes. Max Verstappen, da Reb Bull, fechou o pódio na qualificação. 

A corrida sprint está marcada para as 12 horas deste sábado. A corrida principal decorre no domingo, às 14 horas.

No que toca ao campeonato de pilotos, Kimi Antonelli é líder com 171 pontos. George Russell (Mercedes) é segundo com 131. Hamilton fecha o pódio com 125. No campeonato de construtores a Mercedes lidera com 302 pontos, seguida da Ferrari (204) e McLaren (159).

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