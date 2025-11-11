Após as duras críticas deixadas por John Elkann, presidente da Ferrari, aos pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que conduzem os carros da equipa italiana na Fórmula 1, estes reagiram nas redes sociais.

No que toca a Charles Leclerc, o piloto monegasco mostrou-se «desiludido» por abandonar o Grande Prémio e somar poucos pontos no Brasil.

«Um fim de semana muito difícil em São Paulo. Desiludido por voltar a casa quase sem pontos para a equipa, naquele que é um momento crítico da temporada para lutar pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A partir de agora será difícil e é claro que só a união pode ajudar-nos a dar a volta à situação nas últimas três corridas. Daremos tudo, como sempre», escreveu no X.

Hamilton, por outro lado, declarou apoio à equipa, a si próprio e garantiu que não vai desistir.

«Apoio a minha equipa. Apoio-me a mim mesmo. Não vou desistir. Nem agora, nem depois, nem nunca. Obrigado, Brasil, sempre».

De recordar que ambos os pilotos abandonaram a corrida principal no Grande Prémio do Brasil, numa altura em que a Ferrari luta pelo segundo lugar nos Construtores.

