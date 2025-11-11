Fórmula 1: Hamilton e Leclerc «respondem» às críticas do presidente da Ferrari
Críticas de John Elkann marcaram Grande Prémio do Brasil
Após as duras críticas deixadas por John Elkann, presidente da Ferrari, aos pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que conduzem os carros da equipa italiana na Fórmula 1, estes reagiram nas redes sociais.
No que toca a Charles Leclerc, o piloto monegasco mostrou-se «desiludido» por abandonar o Grande Prémio e somar poucos pontos no Brasil.
«Um fim de semana muito difícil em São Paulo. Desiludido por voltar a casa quase sem pontos para a equipa, naquele que é um momento crítico da temporada para lutar pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A partir de agora será difícil e é claro que só a união pode ajudar-nos a dar a volta à situação nas últimas três corridas. Daremos tudo, como sempre», escreveu no X.
A very difficult weekend in São Paulo. Disappointing to come back home with nearly no points at all for the team in what is a critical moment of the season to fight for the 2nd place in the constructors championship. It’s uphill from now and it’s clear that only unity can help us… pic.twitter.com/tJjOBWmGfL— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 10, 2025
Hamilton, por outro lado, declarou apoio à equipa, a si próprio e garantiu que não vai desistir.
«Apoio a minha equipa. Apoio-me a mim mesmo. Não vou desistir. Nem agora, nem depois, nem nunca. Obrigado, Brasil, sempre».
I back my team. I back myself. I will not give up. Not now, not then, not ever. Thank you, Brazil, always 🇧🇷 pic.twitter.com/bU4gAdCOb4— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 10, 2025
De recordar que ambos os pilotos abandonaram a corrida principal no Grande Prémio do Brasil, numa altura em que a Ferrari luta pelo segundo lugar nos Construtores.