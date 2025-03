Os pilotos Lewis Hamilton, Charles Leclerc (ambos da Ferrari) e Pierre Gasly (Alpine) foram desqualificados, este domingo, do Grande Prémio da China, anunciou a Fórmula 1.

«Pierre Gasly, Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram desclassificados do Grande Prémio da China. Os carros de Gasly e Leclerc foram considerados abaixo do peso, enquanto o carro de Hamilton foi considerado com desgaste excessivo por derrapagem», pode ler-se, na nota oficial da Fórmula 1, publicada na rede social X.

A prancha do piso do Ferrari de Hamilton, na parte traseira, foi considerada como estando abaixo da espessura mínima exigida pelos regulamentos. Hamilton, vencedor da corrida sprint no sábado e 6.º classificado na corrida deste domingo, viu o relatório do delegado técnico declarar que o bloco traseiro do Ferrari estava abaixo da espessura mínima de nove milímetros.

Depois da passagem do assunto aos comissários, a Federação Internacional do Automóvel e a Fórmula 1 confirmaram, em comunicado, a desqualificação do britânico, dados os valores abaixo da espessura mínima de nove milímetros (no caso, as medições em questão no carro apresentaram valores de 8,6 e 8,5 milímetros). «Os Comissários determinam que o Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA foi violado e, portanto, a penalidade padrão de desqualificação precisa de ser aplicada para tal infração», lê-se, no comunicado.

As verificações técnicas depois da corrida tornaram-se pesadelo a dobrar para a Ferrari, já que Charles Leclerc foi também desqualificado, mas devido a infrações no peso mínimo exigido de 800 quilos para cada carro, depois da remoção do combustível. O carro de Leclerc apresentava um peso de 799 quilos, tal como o de Gasly.

Leclerc tinha sido 5.º classificado e Gasly 11.º. Com as desqualificações dos três, todos os restantes pilotos abaixo deles subiram posições. Assim, Esteban Ocon sobe ao 5.º lugar, Antonelli o 6.º, Albon ao 7.º, Berman ao 8.º e Lance Stroll e Carlos Sainz entram nos pontos, nos 9.º e 10.º lugares, respetivamente.