Charles Leclerc foi o piloto mais rápido na primeira parte do dia 1 de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain. O piloto da Ferrari já tinha apresentado resultados interessantes em Barcelona.



Durante a manhã, antes da pausa para o almoço, os testes contaram com um número maior de pilotos, incluindo Lewis Hamilton, que terminou esse período na quinta posição. A Mercedes apresentou um conceito inovador e polémico, com «zeropods».



Alex Albon, piloto da Williams, conseguiu o segundo melhor tempo. Sebastian Vettel, da Aston Martin, terminou em terceiro.



Durante a manhã, a Haas não participou nos testes.



Os tempos:

1, Charles Leclerc, Ferrari, 1:34.531, C3, 63 voltas

2. Alex Albon, Williams, 1:35.070, C4, 53 voltas

3. Sebastian Vettel, Aston Martin, 1:35.706, C3, 37 voltas

4. Sergio Perez, Red Bull, 1:36.247, C2, 69 voltas

5. Lewis Hamilton, Mercedes, 1:36.365, C3, 61 voltas

6. Esteban Ocon, Alpine, 1:36.768, C2, 42 voltas

7. Guanyu Zhou, Alfa Romeo, 1:37.164, C3, 53 voltas

8. Lando Norris, McLaren, 1:37.580, C2, 21 voltas

9. Pierre Gasly, AlphaTauri, 1:37.888, C2, 44 voltas