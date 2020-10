Os pilotos da Fórmula 1 estão a experienciar pela primeira vez a pista do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no qual as sensações do primeiro dia resultaram num misto de preocupação com ajustes, mas também pelo reconhecimento da espetacularidade e imprevisibilidade do circuito.

Após o dia das duas primeiras sessões de treinos livres (FP1 e FP2), marcado pelas chamas no carro de Pierre Gasly (Alpha Tauri) e do toque entre o Racing Point de Lance Stroll e do Red Bull de Max Verstappen, alguns dos pilotos reagiram, notando sobretudo o sobe e desce desafiante em algumas curvas e a pouca aderência ao piso.

«Extramemente desafiante, as ondulações são incríveis, há muitos lugares onde não se consegue ver para onde se está a ir. Na saída da curva oito, ficas a olhar para o céu durante muito tempo. Na 11, não sabes onde estás e, de repente, ela [curva] chega do nada. A superfície é muito lisa e há muita gente a errar, a escorregar e a girar, não foi um dia fácil», afirmou o campeão do mundo e atual líder do mundial, Lewis Hamilton, na sexta-feira, no rescaldo do primeiro dia de trabalhos em solo algarvio.

Já o monegasco Charles Leclerc considerou que, após ter entrado no ritmo, houve boas sensações. «É extremamente escorregadia, a traseira do carro move-se para todo o lado, mas isso torna a coisa melhor. A pista em si é espetacular. Demorou algumas voltas a entrar no ritmo, porque não vemos nenhum vértice, mas a partir do momento em que entras no ritmo é uma boa sensação», afirmou, aos canais da organização.

Gasly, que saltou do carro em chamas na FP2, disse que «para ser justo, foi bom» o trabalho e o primeiro contacto com Portimão. «Nas primeiras voltas senti aquela sensação de friozinho na barriga, como numa montanha-russa. Depois da curva oito, a subir e a descer, senti a mesma coisa e foi tipo ‘whoa’! Nunca senti isto num carro de Fórmula 1. É desafiante, tem algumas curvas cegas, alta velocidade, baixa velocidade, travagens combinadas, é pouco usual», disse o francês, que este ano já venceu em Monza.

O antigo campeão do mundo, Sebastian Vettel (Ferrari), sublinhou o piso «escorregadio, provavelmente por causa do novo asfalto». «Mas é muito boa. É uma pista bastante bonita, nunca estive aqui antes», acrescentou.

De forma descontraída, que já lhe é reconhecida, Lando Norris (McLaren), falou numa pista «divertida» e comparou-a ao traçado de Nurburgring. «Diferente comparativamente a muitas. De Nurburgring gostei muito por causa deste sobe e desce. Só queria que tivéssemos um pouco mais de aderência», notou.