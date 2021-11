Lewis Hamilton (Mercedes) partiu para o Grande Prémio do Brasil no 10.º lugar, mas mesmo assim conseguiu chegar à vitória, após ultrapassar Max Verstappen (Red Bull), a 12 voltas do final da corrida, e não mais largar a liderança.

O piloto britânico não ficou indiferente às adversidades nem ao apoio do público no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

«Estou tão agradecido pelo apoio incrível que tive durante este fim de semana. Não tinha tanto apoio assim desde Silverstone. Que corrida. A equipa fez um grande trabalho, o Valtteri fez um grande trabalho. Com as penalizações, foi o fim de semana mais difícil que já tive», disse Hamilton, no final da corrida deste domingo.

Valtteri Bottas (Mercedes) fechou o pódio e Sergio Perez (Red Bull), que terminou em 4.º, garantiu a volta mais rápida.

Com este triunfo, Hamilton reduziu a desvantagem para Verstappen, de 21 para 14 pontos. O holandês soma agora 332.5 pontos na liderança do Mundial de pilotos e o piloto britânico leva 318.5.