Esta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, marca o início de um capítulo histórico na Fórmula 1: Sir Lewis Hamilton, o piloto mais vitorioso da história da categoria, a par de Michael Schumacher, juntou-se oficialmente à Ferrari, a equipa mais bem-sucedida de todos os tempos.

O britânico, detentor de sete títulos mundiais e 105 vitórias, iniciou os trabalhos na fábrica de Maranello e assinalou o momento com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

«Há dias que sabemos que vamos lembrar para sempre, e hoje, o meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias. Tive a sorte de alcançar coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas uma parte de mim sempre manteve o sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz por tornar esse sonho realidade», escreveu Hamilton nas redes sociais .

A chegada de Hamilton à Ferrari representa mais do que uma simples mudança de equipa, sendo um verdadeiro encontro de lendas. A Scuderia Ferrari, com 16 títulos de construtores e uma das maiores legiões de adeptos do desporto motorizado, recebe um piloto cujo legado é marcado por excelência e glória.

O desafio principal desta nova era será devolver a Ferrari ao topo da Fórmula 1, quebrando um jejum de títulos mundiais que perdura desde 2007 no campeonato de pilotos e 2008 no de construtores.

«Hoje começamos uma nova era na história desta equipa icónica, e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos», concluiu o heptacampeão na publicação.

Recorde-se que Lewis Hamiton substituiu Carlos Sainz Jr. na marca italiana, e vai estar ao lado de Charles Leclerc na próxima época, depois de 11 anos na Mercedes.