O piloto britânico Lewis Hamilton garantiu, esta sexta-feira, na apresentação do novo Mercedes para o campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2022, que nunca disse que ia retirar-se ou parar a carreira competitiva, mas admite que precisou de regenerar energias junto da família para atacar agora uma nova época.

«Bem, eu nunca disse que ia parar. Eu amo o que faço e é um privilégio trabalhar com este grande grupo de pessoas. Quando sentes que tu és parte de uma família e parte de uma equipa e trabalhas com um objetivo comum, não há maior sentimento do que esse. Mas sim, eu senti que foi uma altura difícil para mim. Foi um tempo em que eu precisei de dar um passo atrás, focar-me no presente, ter a minha família à minha volta, criar grandes momentos. Eventualmente, cheguei a um ponto em que decidi que vou atacar novamente uma nova época e trabalhar com o Toto e com o George. É empolgante ver o George chegar e trazer a sua energia», afirmou Hamilton, esta manhã, ao lado do piloto George Russell e do diretor-executivo da equia, Toto Wolff, comentando também a chegada do sucessor de Valtteri Bottas.

«É sempre positivo quando tens sangue novo na equipa, ele [ndr: George Russell] já tem uma carreira espetacular até agora e penso que vai ser empolgante vê-lo crescer e colaborar com ele, levar o carro na mesma direção» afirmou o britânico de 37 anos, sete vezes campeão do mundo.

O Mercedes W13 apresentado esta manhã confirma o regresso à prata, que predomina nas cores de um monolugar que tem ainda detalhes em vermelho e azul claro. Veja, na galeria associada, as imagens do carro.