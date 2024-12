12 anos, 246 corridas, 84 vitórias, 78 poles e 153 pódios depois, Hamilton deixa de ser piloto da Mercedes e ruma à Ferrari.

Este domingo, o piloto britânico partiu da 16.ª posição em Abu Dhabi e voou até ao quarto lugar, naquela que foi a última corrida ao volante da Mercedes.

Ainda ao volante do W15, o piloto de 39 anos mostrou-se emocionado com a despedida e através do comunicador trocou algumas palavras de apreço com Peter Bonnington e Toto Wolff.

«Nós sonhámos sozinhos, mas juntos acreditámos. Obrigado por toda a coragem, determinação e paixão. O que começou como um salto de fé, transformou-se numa jornada histórica!!! Estou grato a todos. Foi real, eu amo-vos», partilhou.

What started as a leap of faith turned into a historic journey !!! It’s been real, I love you all ✌🏾 pic.twitter.com/ZrPKmEAzyG — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2024

Em tom de despedida, a própria Mercedes utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem à futura equipa de Hamilton. «Tomem conta dele, Ferrari», escreveram.

Take care of him @ScuderiaFerrari ❤️ — Mercedes-AMG F1 News (@MercedesNewsUK) December 8, 2024

E porque tudo tinha para correr bem nesta tarde de domingo, Sir Lewis garantiu o quarto lugar depois de partir da 16.ª posição. Nas últimas curvas acabou por ultrapassar o colega de equipa George Russell e ficar com um registo superior ao compatriota desde 2022. Ora, de recordar que à entrada da corrida, tanto Lewis como Russell tinham um total de 685 pontos arrecadados desde 2022. Agora, e após o Grande Prémio de Abu Dhabi, Russell terminou com 695 e Hamilton com 697.

Com os habituais «donuts» na pista e algumas lágrimas na face, o Grande Prémio de Abu Dhabi marcou o final da temporada. Lewis ficou em sétimo lugar, com 223 pontos.

Por fim, o piloto falou aos canais oficiais da F1: «Foi a última vez que estive no cockpit de um Mercedes. Tentei desfrutar desse momento. Tentei fazê-lo durante a corrida, mas foi tão intenso, com tanto trabalho e concentração a guiar. Quis aquele momento só para mim, com meu o carro. É um momento histórico, é uma história que fica, para mim. Todas as minhas corridas foram propulsionadas pela Mercedes, todo o sucesso que tivemos. Vou ter saudades da Mercedes, muitas. Não consigo quantificar. Trabalhei com eles todos os dias nos últimos 12 anos. Há muito amor nesta equipa. Mas não vou a lado a lado nenhum, vou sempre por aí, por perto», disse.