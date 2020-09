A temporada na Fórmula 1 tem sido marcada por várias campanhas contra o racismo em todas as corridas há uma cerimónia pré-corrida em que os pilotos protestam contra este tema –, mas este domingo Lewis Hamilton foi mais longe nos protestos.

Tanto antes da prova de Mugello como depois, quando subiu ao pódio, o piloto da Mercedes exibiu uma camisola a pedir prisão para os polícias que mataram Breonna Taylor, em março.

Na altura, as autoridades policiais de Kentucky, nos Estados Unidos, invadiram a casa da jovem de 26 anos e um dos agentes disparou oito tiros contra ela.

Soube-se depois que os agentes em questão invadiram a casa errada, uma vez que procuravam um suspeito que já estava sob a custódia da polícia.

Seis meses depois, Lewis Hamilton não se esquece do sucedido e pede justiça para Breonna Taylor. De resto, após a vitória no GP da Toscana, o piloto da Mercedes deixou uma mensagem nas redes sociais precisamente sobre este tema.

«Passaram seis meses desde que Breonna Taylor foi assassinada por um polícia, na sua própria casa. Ainda não foi feita justiça. Não vamos ficar em silêncio», escreveu.

It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH