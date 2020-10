No rescaldo da vitória no Grande Prémio de Eifel, este domingo, na Alemanha, Lewis Hamilton recebeu o capacete de Michael Schumacher das mãos do filho deste, Mick, à margem do pódio da vitória.

O corredor da Fórmula 2 entregou um dos capacetes do pai, uma vez que Hamilton igualou, no circuito de Nürburgring, as 91 vitórias da carreira na Fórmula 1.

O piloto da Mercedes, após parabenizado por Mick em nome do seu pai, colocou lado a lado o capacete de Michael Schumacher com o seu e também o ergueu no pódio, em jeito de homenagem e pelo simbolismo da marca igualada.