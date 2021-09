Os canais oficiais da Fórmula 1 divulgaram, na tarde desta terça-feira, um novo (e impressionante ângulo) do acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, no último domingo, no Grande Prémio de Itália.

Nas novas imagens, captadas por uma câmara situada na frente do carro da Mercedes, é possível ver de forma ainda mais evidente como é que o Red Bull do piloto holandês saltou para cima do monolugar de Lewis Hamilton, com a roda traseira direita de Verstappen a passar por cima do britânico.

Percebe-se, de forma ainda mais clara, como é que o halo teve importância neste acidente que deixou os dois pilotos de fora da corrida em Monza.

Recorde-se que o Grande Prémio foi ganho por Daniel Ricciardo e que Max Verstappen acabou punido para a próxima corrida, em Sochi, na Rússia.