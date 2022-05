O piloto britânico George Russell (Mercedes) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Miami em Fórmula 1, ao terminar com o melhor tempo absoluto do primeiro dia (1:29.938), à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, que registou o segundo melhor tempo da sessão (1:30.150) depois de ter sido o mais rápido na primeira (1:31.098), precisamente à frente de Russell (1:31.169).

Os dois primeiros treinos livres que inauguraram a Fórmula 1 no Autódromo Internacional de Miami ficaram marcados por três bandeiras vermelhas e problemas para alguns pilotos, nomeadamente para Max Verstappen, da Red Bull.

O neerlandês, atual campeão do mundo, teve algumas condicionantes no seu monolugar e, na primeira sessão, passou muito tempo fora da pista, com problemas de sobreaquecimento. Verstappen, que fez, ainda assim, o terceiro melhor tempo da primeira sessão (1:31.277), foi o segundo piloto a fazer menos voltas na primeira sessão (14). Menos só mesmo Valtteri Bottas (13): o finlandês da Alfa Romeo protagonizou a primeira de três bandeiras vermelhas do dia – a única da primeira sessão – ao despistar-se, batendo contra o muro.

O despiste de Bottas:

Na segunda sessão de treinos livres, outras duas situações semelhantes, para Carlos Sainz (Ferrari) e Nicholas Latifi (Williams). Verstappen voltou a ter problemas na segunda sessão – na qual Bottas nem rodou – e teve o seu Red Bull apenas uma volta em pista: houve fogo na traseira direita do carro do neerlandês, numa situação que motivou o seu regresso à garagem. O seu colega de equipa, Sergio Perez, fez dois peões, mas salvou-se de qualquer problema no carro.

Um dia em que a Mercedes, sobretudo pelos indicadores da segunda sessão, parece tirar notas positivas, notas que outros pilotos, como Verstappen, Bottas ou Sainz, dificilmente tiraram neste inédito circuito para abordar a qualificação de sábado, marcada para as 21 horas. Antes, pelas 18 horas, há terceiro treino livre. A corrida é às 20h30 de domingo.

O despiste de Carlos Sainz: