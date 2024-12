O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Qatar, no Circuito Internacional de Lusail, na 23.ª e penúltima prova da temporada 2024 na Fórmula 1.

O já campeão do mundo – garantiu o título há uma semana em Las Vegas – venceu com pouco mais de seis segundos de vantagem para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e quase sete segundos para o australiano Oscar Piastri (McLaren), 2.º e 3.º classificados, respetivamente.

A corrida ficou marcada por cinco abandonos, os de Esteban Ocon (Alpine), Franco Colapinto (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) e Nico Hulkenberg (Haas).

Entre os 15 pilotos que concluíram o GP do Qatar, destaque para o chinês Zhou Guanyu, que concluiu a corrida no 8.º lugar e somou, não só os seus primeiros pontos da época (quatro), como também os primeiros pontos para a Kick Sauber, a única das dez equipas que ainda não tinha qualquer ponto somado.

Houve três períodos de «Safety Car» e várias mexidas na classificação ao longo da corrida, com destaque para a penalização de dez segundos a Lando Norris, por exceder a velocidade em situação de bandeira amarela. O piloto da McLaren, atual 2.º classificado do mundial de pilotos, caiu para fora do top-10, mas conseguiu recuperar e terminar no 10.º lugar, somando ainda mais um ponto pela volta mais rápida.

À frente de Norris, o top-10 ficou completo com George Russell (Mercedes) em 4.º, Pierre Gasly (Alpine) em 5.º, Carlos Sainz (Ferrari) em 6.º, Fernando Alonso (Aston Martins) em 7.º e, atrás de Zhou e à frente de Norris, Kevin Magnussen (Haas) em 9.º. Seguiram-se, fora dos pontos, Valtteri Bottas (Kick Sauber) em 11.º, Lewis Hamilton (Mercedes) em 12.º, Yuki Tsunoda (RB) em 13.º, Lian Lawson (RB) em 14.º e Alexander Albon (Wiilliams) em 15.º.

Verstappen, já campeão, lidera o mundial de pilotos com 429 pontos, depois dos 25 somados esta tarde. A luta pelo 2.º lugar vai mais animada para a última corrida, com Charles Leclerc a reduzir de 24 para oito os pontos de desvantagem para Norris, 2.º com 349, para 341 de Leclerc. O piloto da Ferrari somou 18 na corrida, para dois do britânico.

A luta pelo título de construtores também vai para a última ronda, em Abu Dhabi (6 a 8 de dezembro). A McLaren lidera com 640 pontos, para 619 da Ferrari. A equipa italiana reduziu de 30 para 21 os pontos de desvantagem com a corrida desta tarde: Piastri e Norris, juntos, somaram 17 pontos (15 de Piastri, dois de Norris) e a Ferrari 26 (18 de Leclerc e oito de Sainz).