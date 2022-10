O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, garantiu na noite deste sábado a "pole position" para o Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, para a 19.ª corrida do Mundial de Fórmula 1.

Sainz, de 28 anos, conseguiu a terceira "pole" da época e também da sua carreira na Fórmula 1, depois da Grã-Bretanha e da Bélgica, com o tempo de 1:34.356m.

A terceira sessão de qualificação terminou com Charles Leclerc como o segundo mais rápido, seguido do já campeão do mundo Max Verstappen, com Sergio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Lando Norris, Fernando Alonso e Valtteri Bottas a competarem o top-10 da Q3.

Contudo, a grelha de partida vai sofrer alterações face às posições de qualificação, dado que Charles Leclerc (Ferrari) foi penalizado em dez lugares, enquanto Sergio Pérez (Red Bull), Fernando Alonso (Alpine) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) foram penalizados, cada um, em cinco lugares.

A corrida do Grande Prémio dos Estados Unidos disputa-se a partir das 20 horas (hora de Portugal Continental), no domingo.

A prova, em Austin, pode dar o título de construtores à Red Bull, naquela que é a primeira corrida depois do título de campeão do mundo de pilotos conseguido pelo neerlandês Max Verstappen, na corrida anterior, no Japão