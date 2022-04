A FIA esclareceu uma regra relacionada com o Safety Car e que, no fundo, proíbe uma manobra que o campeã mundial Max Verstappen tem usado nos últimos Grandes Prémios.

No dia da qualificação para o GP da Austrália, em Albert Park, a federação de automobilismo informou os pilotos de Fórmula 1 que não pode colocar-se ao lado de outro carro num recomeço de corrida com Safety Car, como o neerlandês da Red Bull, que vai sair do segundo lugar neste domingo, tem feito.

O texto da norma mantém-se, mas é agora acompanhado por um diagrama que explica como os pilotos devem proceder em caso de reinício de corrida após o Safety Car ter estado em pista.

A imagem da FIA

No fundo, a imagem esclarece que um carro tem de seguir sempre na traseira do que vai na frente e em nenhum caso uma parte pode estar paralela ao outro concorrente.