O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Áustria, em Spielberg, ao bater o neerlandês Max Verstappen, num circuito em que a Red Bull corria em casa.

Entre o mar laranja das bancadas do Red Bull Ring, o Ferrari de Leclerc foi mais forte e o mone

A 11.ª prova da temporada, animada praticamente de início a fim com vários duelos da frente até à cauda da classificação, ficou marcada pelo abandono de um Red Bull e de um Ferrari. O mexicano Sergio Pérez colidiu logo na primeira volta com George Russel (Mercedes), teve de ir à box e caiu para o 20.º e último lugar, abandonando na 26.ª das 71 voltas. Já depois do abandono de Latifi na volta 51, Carlos Sainz protagonizou o abandono-surpresa à 57.ª volta, quando seguia no terceiro lugar e colado a Max Verstappen. O motor do Ferrari do espanhol começou a arder.

EM ATUALIZAÇÃO