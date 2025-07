Max Verstappen conquistou este sábado a pole position no Grande Prémio de Silverstone de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull foi o mais rápido na qualificação, terminando a prova com um tempo de 1:24.892 minutos.

Oscar Piastri (McLaren) ficou em segundo lugar, com mais 0.103 segundos. O colega de equipa Lando Norris fechou o pódio. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Fernando Alonso e Piere Gasly fecharam o top-10.

De referir que Lewis Hamilton, vencedor do GP em 2024, fez o melhor tempo na Q2, porém perdeu terreno na Q3 e irá começar a corrida na quinta posição.

A corrida está marcada para este domingo, às 15h.

