O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, na manhã deste sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen conseguiu ascender à liderança da corrida sprint na primeira de 15 voltas, superando Oscar Piastri (McLaren), que foi segundo classificado, à frente do colega de equipa Lando Norris, que partiu em terceiro e assim terminou.

No top-7 só houve mesmo uma alteração, isto porque Charles Leclerc (Ferrari) em quarto, Esteban Ocon (Haas) em quinto, Carlos Sainz (Williams) em sexto e Oliver Bearman (Haas) em sétimo terminaram tal como começaram. Só o último lugar pontuável mudou em relação à partida, com Isack Hadjar (Racing Bulls) a ser oitavo, somando um ponto. Pierre Gasly (Alpine) ia partir de oitavo, mas não arrancou, devido a um problema hidráulico no carro.

VÍDEO: a ultrapassagem de Verstappen a Piastri

As contas do mundial após a sprint

Piastri continua a liderar o mundial de pilotos, agora com 241 pontos (somou sete), seguido de Norris com 232 (somou seis) e Verstappen com 173 (somou oito).

Nos construtores, a McLaren continua a liderar, agora com 473 pontos. Segue-se a Ferrari, com 227, mais quatro do que à partida para a corrida sprint, fruto dos pontos somados por Leclerc. A Mercedes mantém-se com 210 e a Red Bull aproximou-se graças a Verstappen, tendo 180.