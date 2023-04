Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prémio da Austrália de 2023, numa corrida que teve quatro partidas diferentes devido a incidentes durante a prova e que teve pela primeira vez no ano Lewis Hamilton na liderança de uma prova.

O neerlandês passou o britânico da Mercedes ainda antes da confusão final e sai com liderança reforçada no mundial de pilotos, uma vez que o colega de equipa Sergio Pérez terminou no quinto lugar, após ter começado a corrida das boxes. O mexicano obteve a volta mais rápida também.

Num Grande Prémio que estava desde logo marcado pelas desistências de Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams) e George Russel (Mercedes), a confusão instalou-se no final, quando Kevin Magnussen bateu num muro e obrigou ao terceiro arranque da corrida - depois do inicial, tinha havido um segundo quando Albon abandonou.

O reinício foi caótico, com Max Verstappen a segurar o primeiro lugar e Lewis Hamilton o segundo. Fernando Alonso era terceiro, mas foi tocado por Carlos Sainz e caiu para último. No entanto, os dois Alpine, de Pierre Gasly e Esteban Ocon bateram um no outro, o que obrigou a uma nova bandeira vermelha e a um quarto reinício de corrida!

Alonso conseguiu recuperar o terceiro lugar, uma vez que a direção de corrida decidiu que a ordem de partida era a mesma que a do reinício anterior e, em vez de uma partida com os carros parados na grelha, houve um recomeço lançado e, sem mudanças nos três primeiros lugares, o pódio ficou fechado com três campeões do mundo.

Com uma penalização de cinco segundos aplicada a Carlos Sainz, pontuaram os dois McLaren, com Lando Norris em sexto e Oscar Piastri em oitavo e ainda o Alpha Tauri de Yuki Tsunoda, o que faz com que todas as equipas da grelha tenham, agora, pontos em 2023.

A CLASSIFICAÇÃO DO GP DA AUSTRÁLIA

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lewis Hamilton, Mercedes

3. Fernando Alonso, Aston Martin

4. Lance Stroll, Aston Martin

5. Sergio Pérez, Red Bull

6. Lando Norris, McLaren

7. Nico Hulkenber, Haas

8. Oscar Piastri, McLaren

9. Guanyu Zhou, Alfa Romeo

10. Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

11. Valteri Bottas, Alfa Romeo

12. Carlos Sainz, Ferrari