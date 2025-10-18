Max Verstappen venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio de Austin de Fórmula 1. Nos Estados Unidos, o piloto da Red Bull partiu da pole position e voou até cruzar a meta, numa corrida que ficou marcada por dois safety cars.

No arranque, logo na primeira curva, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, protagonizaram um acidente e tiveram de abandonar a prova. George Russell, da Mercedes, terminou em segundo lugar e Carlos Sainz, da Williams, fechou o pódio. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, terminaram logo a seguir.

Com esta vitória, Max tem 281 pontos e diminui a distância na classificação para Lando Norris (314) e Oscar Piastri (273).

A qualificação para a corrida principal está marcada para este sábado, pelas 22h.