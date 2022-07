A corrida do Grande Prémio da Áustria realiza-se a partir das 14 horas deste domingo, no Red Bull Ring, em Spielberg. É a 11.ª prova da temporada 2022 da Fórmula 1.

O piloto neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, sai na frente em solo austríaco, seguido imediatamente dos dois Ferrari, de Charles Leclerc e Carlos Sainz, segundo e terceiro, respetivamente. Depois aparece George Russell (Mercedes) que sai de quarto e o outro Red Bull, de Sergio Pérez, em quinto.

O finlandês Valtteri Bottas vai arrancar do fundo da grelha de partida, em 20.º lugar, depois de ter trocado componentes da unidade motriz do Alfa Romeo (vai sair das boxes). Imediatamente à sua frente sai o Alpine do espanhol Fernando Alonso, em 19.º, depois de não ter alinhado na corrida sprint.

Verstappen é o atual líder do Mundial, com 189 pontos, seguido de Pérez, que tem 151. Leclerc é terceiro com 145 pontos e Sainz quarto com 133. Nos construtores, a Red Bull lidera com 340 pontos, seguida da Ferrari, com 278.

Siga, ao minuto, tudo sobre o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.