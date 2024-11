Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a “pole position” para o Grande Prémio do Qatar, a 23.ª e penúltima prova da temporada 2024 na Fórmula 1.

O piloto neerlandês, que garantiu o título mundial pela quarta vez consecutiva na última semana, em Las Vegas, registou o melhor tempo da terceira sessão da qualificação, a Q3, com 1:20.520 minutos.

No Circuito Internacional de Lusail, Verstappen bateu o britânico George Russell (Mercedes), por 55 milésimas de segundo, tendo Lando Norris sido 3.º na qualificação (+0.252 segundos). Piastri, também da McLaren, foi 4.º e fecha a segunda linha da grelha de partida.

O top-10 ficou completo com Charles Leclerc (5.º), Lewis Hamilton (6.º), Carlos Sainz (7.º), Fernando Alonso (8.º), Sergio Pérez (9.º) e Kevin Magnussen (10.º).

Já este sábado, Oscar Piastri (McLaren) venceu a corrida sprint.

A corrida do GP do Qatar está agendada para as 16 horas de domingo.

Com Verstappen já campeão, há grande motivo de interesse na luta pelo título de construtores. A McLaren lidera com 623 pontos, para 593 da Ferrari e 556 da Red Bull. Na classificação dos pilotos, Verstappen, já campeão, lidera com 404 pontos. Norris, 2.º com 347, defende a posição face a Charles Leclerc, 3.º, com 323 pontos.