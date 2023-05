O piloto neerlandês Max Verstappen garantiu, este sábado, a pole position para o Grande Prémio do Mónaco, num final de terceira sessão de qualificação (Q3) emocionante, com o atual campeão do mundo a tirar, por apenas 84 milésimas, o primeiro lugar a Fernando Alonso (Aston Martin).

A primeira sessão de qualificação, com os 20 pilotos, ficou marcada pelo despiste de Sergio Pérez, que ficou com danos no seu Red Bull a 11 minutos 12 segundos do fim da sessão, ditando mesmo bandeira vermelha para retirar o carro. O mexicano vai sair da última posição. À sua frente vão sair, imediatamente, Guanyu Zhou, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen e Logan Sargeant, pilotos que, depois de retomada a sessão, não conseguiram ficar entre os 15 mais rápidos da Q1.

Pela Q2 ficaram Oscar Piastri, Nyck De Vries, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Bottas, que partem, respetivamente, do 11.º ao 15.º lugares na corrida, agendada para as 14 horas de domingo.

A decisão na Q3 teve muita emoção no fim, com Esteban Ocon (Alpine) a liderar até bem perto do final da sessão, mas Charles Leclerc (Ferrari) a conseguir bater o seu tempo. Porém, o piloto da casa ainda viu Fernando Alonso (Aston Martin) registar o melhor tempo. Só que ainda havia Max Verstappen nas contas, a registar 1:11.365 minutos para sair na frente no domingo.

A ordem de partida para o GP do Mónaco:

1.º: Max Verstappen (Red Bull)

2.º: Fernando Alonso (Aston Martin)

3.º: Charles Leclerc (Ferrari)

4.º: Esteban Ocon (Alpine)

5.º: Carlos Sainz (Ferrari)

6.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

7.º: Pierre Gasly (Alpine)

8.º: George Russell (Mercedes)

9.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10.º: Lando Norris (McLaren)

11.º: Oscar Piastri (McLaren)

12.º: Nyck De Vries (AlphaTauri)

13.º: Alexander Albon (Williams)

14.º: Lance Stroll (Aston Martin)

15.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16.º: Logan Sargeant (Williams)

17.º: Kevin Magnussen (Haas)

18.º: Nico Hulkenberg (Haas)

19.º: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20.º: Sergio Pérez (Red Bull)