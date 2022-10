Max Verstappen foi o mais rápido na qualificação do Grande Prémio do Japão e conquistou a pole position em Suzuka, circuito que lhe pode garantir o segundo mundial de pilotos.

O neerlandês da Red Bull está sob investigação, porém, devido a incidente com Lando Norris, já na Q3.

Verstappen partilha a primeira linha de grelha com Charles Leclerc. Naquela que foi a qualificação mais apertada da temporada, o monegasco da Ferrari ficou apenas a 0.010s de Verstappen, com o colea de equipa, o espanhol Carlos Sainz, no terceiro lugar e a 0.057s do homem da Red Bull.

No quarto posto ficou Sergio Perez, mexicano que ainda corre pelo título de campeão com o colega de equipa da Red Bull e Charles Leclerc.

Max Verstappen será campeão mundial se vencer a corrida de Suzuka e conseguir a volta mais rápida. Nesse caso, não ficará pendente de terceiros. Se o neerlandês vencer, mas não conquistar a volta mais rápida, Leclerc não pode ser segundo para Verstappen chegar ao título.

Se Max Verstappen não vencer, os cenários são muito mais variados, mas, no fundo, o campeão do mundo em título tem de abrir uma diferença de 112 pontos para o segundo classificado do mundial de pilotos, seja ele Charles Leclerc ou Checo Perez.

Isto porque Verstappen ganha sempre no critério de desempate: o número de corridas ganhas na temporada.

RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO