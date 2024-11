O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) sagrou-se este domingo campeão mundial de Fórmula 1 pela quarta vez consecutiva, apesar de ter terminado o Grande Prémio de Las Vegas, 22.ª ronda da temporada, na quinta posição.

O neerlandês bateu Lando Norris (McLaren), que foi sexto nos Estados Unidos, e isso foi suficiente para conquistar o título, a três provas do final do campeonato, num dia em que o britânico George Russell (Mercedes) regressou às vitórias, ao bater o compatriota e colega de equipa Lewis Hamilton (Mercedes) por 7,313 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) a completar o pódio, em terceiro, a 11,906 segundos do vencedor.

Com este resultado, Max Verstappen aumentou para 63 os pontos de vantagem no campeonato sobre Norris, quando faltam apenas disputar duas provas, no Qatar e em Abu Dhabi.

O neerlandês junta este título aos já conquistados em 2021, 2022 e 2023.

A lista de maiores vencedores de sempre é encabeçada pelo alemão Michael Schumacher e pelo britânico Lewis Hamilton, ambos com sete títulos, seguindo-se o argentino Juan Manuel Fangio (cinco) e o francês Alain Prost e o alemão Sebastian Vettel, que também têm quatro, como Verstappen.