A Fórmula 1 está em Las Vegas, com toda a pompa e circunstância, para a terceira corrida do ano em solo norte-americano, depois de Miami e Austin.

Já esta quarta-feira, os 20 pilotos participaram numa cerimónia de apresentação no circuito, mas houve pelo menos um que não gostou: Max Verstappen.

Tricampeão do mundo, o neerlandês, sempre muito vocal, confessou que se sentiu como um palhaço e que esta corrida era 99 por cento sobre o espetáculo.

«Por mim, podem passar estas coisas à frente. (...) Ficámos [os pilotos] lá de pé, a parecer uns palhaços. É 99 por cento show e um por cento corrida», disse, aos jornalistas.

«Para ser honesto, isto não me diz nada. Gosto sempre de focar no lado do desempenho. Não gosto destas coisas todas à volta. Claro que sei que em alguns sítios isto faz parte, mas não é do meu interesse», acrescentou.

A corrida do Grande Prémio de Las Vegas realiza-se na madrugada de domingo, às seis da manhã (meia-noite hora local).