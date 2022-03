O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) inicia a defesa do título mundial na Fórmula 1 dentro de uma semana no Bahrain e foi precisamente ali, à margem dos testes que decorrem no final desta semana, que deu, com um sorriso pelo meio, uma opinião sobre o novo W13 da Mercedes, que vai ter, além de Lewis Hamilton, o ex-Williams George Russell.

«Feio, não é?», atirou Verstappen, na quinta-feira, em declarações à estação televisiva neerlandesa NOS, numa altura em que as inovações no carro da Mercedes já foram alvo de críticas por parte do chefe da Red Bull, Christian Horner.

Mas para Verstappen, o importante é a Red Bull concentrar-se mesmo na sua «filosofia» e nas suas tarefas.

«Eles têm a filosofia deles, nós temos a nossa. Eu sempre disse isto no ano passado: temos de concentrar-nos em nós. Também vamos apresentar atualizações. Não ainda, mas em breve. Espero que o carro seja rápido o suficiente», afirmou.

Além disso, Verstappen assumiu que ele e o colega de equipa Sergio Pérez ainda estão longe de dominar o RB18. «Ainda temos muito a aprender. O que fazer se sofrermos de sobreviragem ou subviragem? Com que rapidez é que os pneus novos desgastam e são propensos a sobreaquecer? Tentamos todo o tipo de coisas relacionadas com o ajuste do carro», referiu.