Max Verstappen pediu satisfações a George Russell após os carros que pilotam chocarem na corrida sprint do Grande Prémio do Azerbaijão. O neerlandês da Red Bull saiu do terceiro lugar e o britânico da Mercedes em quarto, mas depois de fazerem as primeiras curvas praticamente lado a lado os dois carros chocaram.

O Red Bull do campeão do mundo ficou com danos visíveis na parte lateral, com um rasgo notório e, após a corrida, Verstappen pediu satisfações a George Russell, numa conversa captada pelas câmaras.

Frente a frente, Russell disse a Verstappen que o choque se deu porque «não tinha aderência» ao que o neerlandês respondeu: «Amigo, nenhum de nós tem aderência. Todos temos de deixar algum espaço.»

George disse «eu sei, eu sei» a Max, que terminou de forma contundente: «Da próxima vez, espera que eu faça o mesmo.»