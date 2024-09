Max Verstappen considera «ridícula» a penalização que recebeu após proferir um palavrão durante a conferência de antevisão ao Grande Prémio de Singapura, que acabou por ser ganho por Lando Norris..

Em causa está um comentário sobre o seu monolugar da RedBull, que a Federação Internacional do Automóvel (FIA) considerou «grosseiro e brusco», punindo assim o tricampeão do mundo com o cumprimento de trabalho comunitário.

Ora, a reação de Verstappen acabou por chegar e o piloto diz estar «cansado» de toda esta polémica, ameaçando inclusive sair da Fórmula 1.

«Não sei até que ponto é que a FIA tem em conta a minha opinião, mas para mim já chega. A Fórmula 1 e as corridas podem continuar em mim, não há problema algum. Vou continuar a ser eu mesmo e nunca irei mudar, este tipo de situações também têm influência no meu futuro.

Recorde-se que o contrato de Verstappen com a RedBull é válido até 2028, mas nos últimos meses têm surgido rumores de uma eventual mudança para a Mercedes, que no fim da temporada vai perder Lewis Hamilton para a Ferrari.