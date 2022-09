O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), atual campeão do mundo de Fórmula 1, líder do Mundial em 2022 e vencedor, este domingo, do Grande Prémio de Itália, em Monza, pode revalidar o título já na próxima corrida, no Grande Prémio de Singapura.

Verstappen reforçou a liderança do campeonato ao cruzar a meta atrás do safety car, com o tempo de 1:20.27,511 horas, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, a 2,446 segundos, e o britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 3,405.

Com este triunfo, o 11.º da temporada em 16 corridas, 31.ª da carreira e quinto consecutivo, Verstappen chega aos 335 pontos, tendo 116 de avanço para Leclerc, que soma 219. O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que hoje foi sexto, é terceiro do campeonato, com 210.

A próxima etapa do Mundial, a 17.ª, está marcada para 2 de outubro, com o Grande Prémio de Singapura, onde Verstappen pode celebrar o seu segundo título seguido, a cinco corridas do fim.

O que tem de acontecer?

Antes de tudo, Verstappen tem de vencer a corrida em Singapura.

A festa acontecerá se Verstappen ganhar 22 pontos a Leclerc, 13 a Pérez, seis a Russell e se Sainz não ganhar 11 pontos ao neerlandês.