Max Verstappen estava obviamente frustrado com a desistência no Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália e considerou que é «inaceitável» o Red Bull não terminar uma nova corrida, depois de no primeiro GP da temporada, no Bahrein, ambos os carros terem desistido por problemas técnicos.

«Já estamos a quilómetros de distância», respondeu Verstappen sobre o Mundial de Pilotos, ao fim de três corridas. O campeão em título acrescentou após o final do GP de Melbourne.

«Nem quero pensar na luta pelo campeonato, neste momento. Acho que é mais importante terminar as corridas. É claro que hoje foi, em geral, outro dia mau. Sem ter ritmo, estava apenas a gerenciar os meus pneus, tentando levar o carro até ao fim, porque parecia que ficar no segundo lugar seria bastante fácil de qualquer maneira. Sabia que não podia lutar com o Charles [Leclerc] e não adiantava tentar pressioná-lo. Mas nós nem terminámos a corrida, então é bastante frustrante e inaceitável.»

Antes do arranque do Grande Prémio, foi visível os mecânicos da Red Bull em torno do carro de Max. Verstappen confirmou que nem tudo estava bem com o Red Bull que conduz. «Sabia que havia um problema, haveria sempre um ponto de interrogação sobre terminar a corrida, mas este tipo de coisas, quando se quer lutar pelo título, não pode acontecer», concluiu.