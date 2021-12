A temporada de 2021 da Fórmula 1 foi mesmo decidida na última volta e de forma épica, intensa e turbulenta. Max Verstappen é campeão do mundo pela primeira vez, depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton na 58.ª e última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina.

Tudo aconteceu depois de ter sido levantado o «safety car», motivado pela batida no muro de Nicholas Latifi, a quatro voltas do final. A tensão aumentou em pista, Max Verstappen aproveitou o «safety car» para conseguir ir uma terceira vez às ‘boxes’ para montar pneus macios para o ataque final, numa paragem que Lewis Hamilton não conseguiu fazer.

Verstappen foi campeão com 395,5 pontos, para 387,5 pontos de Hamilton. A Mercedes foi campeã com 613,5 pontos, para 585,5 pontos da Red Bull.